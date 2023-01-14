Ürdünlü avukat 4 milyon 750 bin liralık yüzüğü dolandırıcılara kaptırdı

İstanbul Esenyurt’ta Lübnanlı avukat A.E.K.’nın 4 milyon 750 bin lira değerindeki pırlanta yüzüğünü satın alma bahanesiyle gelen ve yüzüğü aldıktan sonra ortadan kaybolan 3 dolandırıcı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları yüzüğü onda bir fiyatına yani 475 bin liraya Dubaili birine sattıkları öğrenildi. 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.