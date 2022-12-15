Video Yaşam Üsküdar’da başlayan kovalamaca, Küçükçekmece’de son buldu | Video
Üsküdar’da başlayan kovalamaca, Küçükçekmece’de son buldu | Video

Üsküdar’da başlayan kovalamaca, Küçükçekmece’de son buldu | Video

15.12.2022 | 10:30

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Üsküdar’da polislerin dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasındaki kovalamaca, Küçükçekmece’de son buldu. Ekiplerin yakaladığı araçta biri reşit olmayan kız çocuğu olmak üzere iki kişi yakalanırken araçta çok sayıda suç unsuru bulundu.

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Olay, gece saatlerinde Üsküdar'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan aracı kovalaması ile başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçen 34 EA 6286 plakalı araç Basın Ekspres Yolu Küçükçekmece mevki, Atatürk Havalimanı istikametinde Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından durduruldu. Yakalanan araçtan iddiaya göre evinden kaçtığı ve reşit olmadığı öğrenilen bir kız çocuğu ile bir de erkek şahıs yakalandı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçtan uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan araçlar, 2 adet balta, silah ses fişekleri ve araç üzerinden harici plakalar bulundu. Yakalanan şahıslar ifadesi alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken araç da incelenmek üzere Yediemin Otoparkı'na çekildi. Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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