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OTOMATİK OYNAT
02:00
Üsküdar’da başlayan kovalamaca, Küçükçekmece’de son buldu | Video 15.12.2022 | 10:30
01:31
02:01
Beyaza bürünen Erciyes'ten kartpostallık manzaralar | Video 15.12.2022 | 10:23
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İstiklal Caddesi'nde "Laf attın" kavgası kamerada | Video 15.12.2022 | 10:40
01:31
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Seyir halindeki otomobilde belden aşağısı yerde sürüklenerek gitti | Video 15.12.2022 | 10:35
01:12
Nefes borusu tıkanan öğrenciyi müdür yardımcısı böyle kurtardı | Video 15.12.2022 | 10:35
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Aralık 2022 Perşembe atv izle! | Video 15.12.2022 | 10:27
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6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Kadir İstekli emniyete getirildi | Video 15.12.2022 | 09:23
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Gaziantep'te, sahte içki operasyonu: 13 gözaltı | Video 15.12.2022 | 09:21
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Sokak ortasında bıçaklı sopalı saldırı, o anlar kamerada | Video 15.12.2022 | 08:56
01:49
Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 15.12.2022 | 08:48
01:33
Tartıştığı şahsı tabancanın kabzasıyla yaraladı, o anlar kamerada | Video 15.12.2022 | 08:56
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01:13
Öğrencisine nefes oldu | Video 14.12.2022 | 19:33
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Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli tutuklandı | Video 14.12.2022 | 15:14
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İstanbul’da evlat cinayeti! Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü | Video 14.12.2022 | 15:28
Üsküdar’da polislerin dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasındaki kovalamaca, Küçükçekmece’de son buldu. Ekiplerin yakaladığı araçta biri reşit olmayan kız çocuğu olmak üzere iki kişi yakalanırken araçta çok sayıda suç unsuru bulundu.