Video Yaşam Üsküdar'da hostes ile taksici arasında küfürlü tekmeli kavga! O anlar kamerada | Video
Üsküdar'da hostes ile taksici arasında küfürlü tekmeli kavga! O anlar kamerada | Video

Üsküdar'da hostes ile taksici arasında küfürlü tekmeli kavga! O anlar kamerada | Video

15.08.2024 | 12:54

Güngören'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için taksiye binen bir hostes, ücret ödememek için çeşitli bahaneler üretti. Hostes ile taksi şoförü arasında ücret ödememe nedeniyle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma ise taksicinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 13 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Üsküdar İlçesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Pınar isimli bir hostes Güngören ilçesinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için ticari taksiye bindi. Ticari taksi şoförü aşırı araç trafiği nedeniyle köprüden gidemeyeceğini ve tünelden gideceğini ve ücreti de kendisinin karşılayacağını söyledi. Ticari taksi şoförünün Avrasya tünelinin de yoğun olduğunu görünce daha da hızlı gitmek için arabalı vapura bindi. Bu durum karşısında öfkelenen Pınar isimli hostes taksi şoförü Mehmet Ayaz'a ben hostes kıyafetiyle toplu taşımaya binemiyorum diyerek bağırmaya başladı. Vapurdan ininceye kadar taksiciye hakaret edip, bağıran hostes kendisini indirmesini istedi. Taksi şoförü ise 550 lira yol ücretini ödeyerek inebileceğini söylemesi üzerine çantasıyla kaçmaya başladı. Ticari taksi şoförü parayı alabilmek için arkasından gitti. Pınar isimli hostes ise parayı vermeyerek taksiciye vurmaya başladı. Yaşanılan o anlar ise taksi şoförünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksici Mehmet Ayaz, "13 Temmuz günü yaklaşık altı sıralarında ben Sabiha Gökçen Havalimanı'nın taksicisi olarak çalışıyordum. O sıralarda bizim çalışan arkadaşlardan bir tanesinin kendi abone yolcusu vardı. Kendisi hostes havalimanında çalışıyor. Gidip aldım kendisini. Sabiha Gökçen'e gelecektik. Yolda gelirken navigasyonda köprü trafiği inanılmaz gösteriyordu. Çok yoğundu. Ben de hanım efendiye sordum. Pınar Hanım dedim köprü değil de tünelden gideceğim dedim. Ücretini karşılar mısın dedim. Hayır karşılayamam dedi. Bende sıkıntı yok. Gerekse ben cebimden veririm ama oradan gidelim. Çünkü çok trafik vardı. Tünelin oraya geldiğimde baktım orası da çok yoğun. Vapur boş olduğu için vapura döndüm. Pınar hanım vapura gelince bozuldu. Bana neden vapura geldiğimizi söyledi. Ben de açıklamasını yaptım. Ücreti sonuçta ben veriyorum. Köprüden gitsek de tünelden gitsek de fark etmiyor. Tünel de yoğundu. Ben de burayı tercih ettim. Sonra kendisinin bana şu açıklama yaptı benim için kesinlikle buradan gelmemesi gerektiğini. çünkü hostes kıyafetiyle toplu taşıma binmelerinin yasak olduğunu söyledi. Ben de bunu bilmediğimi ilk defa duyduğumu söyledim" dedi.

"BANA KÜFÜR EDİP TEKME ATTI"
Mehmet Ayaz, "Vapurdan indikten sonda sürekli bana laf söylemeye başladı duymamazlıktan geldim müzik açtım daha da bağırdı. Ben de çocuk değilim dedim. Birden beni indir diye bağırmaya başladı. Ben de paramı öde isteğin yerde inebilirsin dedim. Çantasını tutyordum. IBAN üzerinden ödeyeceğim dedi. Çantayı alıp gitti ben de arkasından gittim. Paramı alabilmek için. Bana küfür edip tekme attı" dedi.
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