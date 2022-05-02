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OTOMATİK OYNAT
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Çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheliler kamerada | Video 02.05.2022 | 12:17
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Üsküdar'da kazadan sonra çıkan kavga kamerada | Video 02.05.2022 | 11:31
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Finike’de akıl almaz kaza: 1 ölü | Video 02.05.2022 | 11:31
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Pendik'te çocukların maçında satırlı silahlı dehşet | Video 02.05.2022 | 10:51
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Saldırgan otobüs şoförünü bacağına sarılarak durdurdu | Video 02.05.2022 | 11:01
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Vicdansız hırsız, ,engelli vatandaşın motosikletini böyle çaldı | Video 02.05.2022 | 10:49
01:08
Aracına bağladığı atları çeken sürücüye ceza | Video 02.05.2022 | 09:59
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İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı | Video 02.05.2022 | 09:59
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Liseli kızların kavgası kamerada | Video 01.05.2022 | 16:38
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Pompalı tüfekle havaya ateş etmişti, gözaltına alındı | Video 01.05.2022 | 16:46
01:31
Genç kız, kaldırımda oturan erkeği tartaklayıp tokat attı | Video 01.05.2022 | 16:02
05:41
Hırsız, rahat tavırlarıyla pes dedirtti | Video 01.05.2022 | 14:13
00:46
Tercümanlık bürosuna sahtecilik baskını | Video 01.05.2022 | 14:10
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Şanlıurfa'da sel felaketi! Çadırlar su altında kaldı | Video 01.05.2022 | 11:48
02:24
Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Kaza anı kamerada | Video 01.05.2022 | 11:41
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Zeytinburnu’nda silahlı kavgada sokak savaş alanına döndü | Video 01.05.2022 | 09:45
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Avrasya Tüneli’ni ilk geçen onlar oldu! İsimleri Hun Türkleri | Video 01.05.2022 | 09:40
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Çalıştığı yeri soymuştu: Tutuklandı | Video 01.05.2022 | 09:21
Üsküdar'da kazanın ardından tartışan grup, yumruklarla birbirine girdi. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırırken, kavga anları cep telefonu ile görüntülendi.