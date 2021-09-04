Utangaç yarışmacının ‘Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevap geceye damga vurdu! | Video

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta cumartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, bu hafta yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde Zerrin Pervane isimli yarışmacı, utangaç tavırlarıyla dikkat çekti. İlk soruda başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, ikinci soruda cevap vermeye geç kalınca stüdyo adeta buz kesti. İşte detaylar!