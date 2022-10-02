Video Yaşam Uydu vericisiyle takip edilen kartal 430 kilometre yol aldı | Video
Uydu vericisiyle takip edilen kartal 430 kilometre yol aldı | Video

Uydu vericisiyle takip edilen kartal 430 kilometre yol aldı | Video

02.10.2022 | 08:36

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OTOMATİK OYNAT

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Iğdır'da uydu vericisiyle takip edilen Bozkır Kartalı (Aquila nipalensis) 430 kilometre yol aldı.

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Iğdır'da bitkin halde bulunduktan sonra tedavi altına alınan bozkır kartalı tedavisi sonrası tekrar doğaya bırakıldı. Doğaya bırakılmadan önce kanatlarına verici takılan bozkır kartalı (Aquila nipalensis) izlenmeye başlandı. Iğdır'da takip altına alınan kartal son olarak 430 kilometre yol alarak Erzurum Horasan'a ulaştı. Bozkır kartalının yol serüveni izlenmeye devam ediliyor.

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