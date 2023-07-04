Video Yaşam Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı | Video
Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı | Video

Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı | Video

04.07.2023 | 10:49

Uyuşturucuyla mücadelesini aralıksız operasyonlarla sürdüren Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını daha uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.

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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar'da çatı katında uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. S.D. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda satışa hazır vaziyette poşetlenmiş halde 285 gram Esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Kullanmak, Kapkaç, Oto Hırsızlığı ve Görevli Memura Mukavemet" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü kaydı olan S.D. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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