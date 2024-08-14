Uyuşturucu tacirlerine geçit yok... 3.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; geleceğimizi teminatı olan gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleri ve onun sokak satıcılarına yönelik olarak 59 ilde düzenlenen operasyonlarda, 3 ton 746 kilo uyuşturucu madde ile 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 520 zehir taciri ile sokak satıcısının yakalandı.