Video Yaşam Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise pes sedirten sözler: “Bir içimliği zehir ediyorsunuz” | Video
Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise pes sedirten sözler: “Bir içimliği zehir ediyorsunuz” | Video

Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise pes sedirten sözler: “Bir içimliği zehir ediyorsunuz” | Video

05.09.2024 | 08:53

Aksaray’da polisin durdurduğu otomobilden inip yaya olarak kaçan şüpheli film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalanırken, kaçarken uyuşturucuyu nereye attığını soran polise, “Bir içimlik onu bile zehir ediyorsunuz bana, attım diyorum ya abi” diye sitem etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 50 ABP 029 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Uygulama noktasında durdurulan otomobilden indirilen yolcu konumundaki K.E. (32) kimlik kontrolünden geçirilmek istediği esnada aniden koşarak kaçmaya başladı. Şahsın kaçması üzerine polis ve bekçiler hem yaya hem de araçla şahsın peşine düştü. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, polislerin diğer ekiplere anonsu üzerine bölgenin abluka altına alınmasıyla kısa sürede yakalandı. Bekçi ve polislerin yaya ve araçla yaptığı kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Yakalanınca etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan K.E.'nin üzerinde yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken, uyuşturucuyu kaçarken attığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyle birlikte sokak sokak atılan uyuşturucuyu aradı. Çöp konteynırlarının bile kontrol edildiği aramada şüpheli şahısta da polis memurlarıyla kendi attığı uyuşturucu aradı. Polis memurunun "Neden bu kadar ekibi peşine takıyorsun, neden uğraştırıyorsun?" sorusuna, "Abi bir içimlik onu bile zehir ediyorsunuz bana vallahi. Attım diyorum ya abi" diye sitem etti. Uzun süre yapılan aramada polis memurlarına ilginç teklif ve konuşma yapan şüpheli, "Kendinizi de yordunuz, ne yapacaksınız? Bırakın gitsem olmaz mı gözünüzü seveyim. Dilim damağım kurudu, vallahi konuşacak halim yok. Hatırlayacak bir kafam olsa emin ol söyleyeceğimde" dedi. Aramalarda her hangi bir bulguya rastlanmazken, gazetecilerin "Uyuşturucuyu nereye attın?" sorusuna "Hatırlamıyorum" diye cevap veren şahıs polis aracına bindirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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