Uyuşturucuyu benzinle yakmak üzereyken polise yakalandılar | Video

Kayseri'de narkotik polisinin takibinde olan 3 uyuşturucu taciri yakalanacaklarını anlayınca otomobilin kapılarını kilitleyip uyuşturucuyu benzinle yakmaya çalıştı. Polisin zamanında müdahalesiyle zehir tacirleri 1 buçuk kilo metamfetaminle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada, S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin batı ilerinden uyuşturucu getireceği belirlendi. Polisin takibe aldığı şüpheliler yakalanacaklarını anlayınca içerisinde bulundukları otomobilin kapısını kilitledi.

Uyuşturucuyu otomobilde bulunan benzinle yakmaya çalışan zehir tacirleri, polisin zamanında müdahalesiyle enselendi. 3 zehir taciri yere yatırılarak kelepçelenirken araçta yapılan aramada ise 1 kilo 550 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.E, Ö.F.K ve İ.D uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.