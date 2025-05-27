Uyuşturucuyu poşete koyup markete sakladı, polis ekiplerine yakalandı | Video
Arnavutköy'de polis ekiplerini fark edince poşete koydukları uyuşturucuyu markete saklayan zanlılar, yakayı ele verdi. Şüphelendikleri şahısların peşinden markete giren yunus ekipleri, satışa hazır halde toplam 376 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Şahıslarda yapılan üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen bin 245 TL ele geçirildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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