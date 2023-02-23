Uzman jeolog, Hani-Lice fay hattına dikkat çekti | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle çevre illerde büyük yıkıma neden olan sarsıntı, uzmanların incelemesiyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı fay hatlarındaki aktivasyonun oluştuğu ortaya çıktı.
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