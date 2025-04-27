Van Gölü üzerinde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video
Nisan ayının sonlarına doğru Bitlis'te etkili olan yoğun yağış ve şiddetli yıldırım, Van Gölü üzerinde adeta görsel bir şölen oluşturdu. Ancak bu etkileyici manzara, zaman zaman korku dolu anlara da sahne oldu.
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