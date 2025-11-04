Video Yaşam Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video
04.11.2025 | 11:49

Van semalarında akşam saatlerinde süzülen uçaklar, göçmen kuşların ahenkli uçuşu ve tüm bu manzarayı kızıla boyayan muhteşem gün batımı, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Van'da akşam saatlerinde gökyüzü adeta görsel bir şölene dönüştü. Gün batımının kızıllığıyla boyanan gökyüzü, alçaktan geçen uçaklar ve gece göçüne hazırlanan kuş sürüleri mest eden görüntüler oluşturdu. Güneşin ufukta kaybolmaya başladığı dakikalarda, gökyüzünü kaplayan kızıl ve turuncu tonlar, göç eden kuşların siluetleriyle birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Uçak geçişleriyle birlikte ışık oyunlarının yansıdığı bu anlar, birçok vatandaş tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Van semalarında yaşanan bu renkli buluşma, hem doğanın hem insanın hareketliliğini tek karede buluşturdu.

"UÇAKLAR VE KUŞLAR AYNI KAREDE"
Hava trafiğinin yoğunlaştığı saatlerde, Van Gölü manzarası üzerinde süzülen uçaklar ile yüzlerce kuştan oluşan sürüler aynı karede buluştu. Kuşlar gökyüzünden süzülürken uçakların geçişi ile doğanın ahengi teknolojiyle birleşti. Bu anlar, şehrin semalarında ender rastlanan bir uyumun fotoğrafı oldu.
