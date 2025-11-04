Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video
04.11.2025 | 11:49
Van semalarında akşam saatlerinde süzülen uçaklar, göçmen kuşların ahenkli uçuşu ve tüm bu manzarayı kızıla boyayan muhteşem gün batımı, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
"UÇAKLAR VE KUŞLAR AYNI KAREDE"
Hava trafiğinin yoğunlaştığı saatlerde, Van Gölü manzarası üzerinde süzülen uçaklar ile yüzlerce kuştan oluşan sürüler aynı karede buluştu. Kuşlar gökyüzünden süzülürken uçakların geçişi ile doğanın ahengi teknolojiyle birleşti. Bu anlar, şehrin semalarında ender rastlanan bir uyumun fotoğrafı oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:32
Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video 04.11.2025 | 11:49
01:44
04:39
00:35
Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video 04.11.2025 | 11:04
02:16
Yaya geçidinde kadına çarpan bisikletli olay yerinden kaçtı | Video 04.11.2025 | 11:04
00:49
Iğdır’da ellerine sopa alıp okul bastılar | Video 04.11.2025 | 11:04
00:56
Fal ve büyü vaadiyle dolandırıcılık: 62 şüpheli yakalandı | Video 04.11.2025 | 11:03
00:44
Adana'daki evin mutfak dolabından AK-47 ve pompalı tüfek çıktı | Video 04.11.2025 | 10:02
00:44
Önce ters yöne girdi, sonra bariyere çıkarak askıda kaldı | Video 04.11.2025 | 09:59
03:07
Hatay'da sokak ortasındaki silahlı çatışmaya 7 tutuklama | Video 04.11.2025 | 09:59
01:06
00:51
Ataşehir’de trafikte çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı kamerada | Video 04.11.2025 | 09:23
01:30
05:06
01:49
İstanbul güne yoğun sisle uyandı | Video 04.11.2025 | 08:46
03:45
Bayılan epilepsi hastasının telefonunu böyle çaldı | Video 03.11.2025 | 16:28
01:53
Kazada oğlunu kaybeden anne ve kızlarının feryadı yürek burktu | Video 03.11.2025 | 16:22
02:14
01:58
Arızalanan raylı kapı öğrencilerin hayatına mal olacaktı | Video 03.11.2025 | 15:23
02:56
Beşiktaş'taki tarih fışkıran kazı alanı göle döndü | Video 03.11.2025 | 13:50