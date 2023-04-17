Video Yaşam Van'da 4 büyüklüğünde deprem | Video
Van'da 4 büyüklüğünde deprem | Video

Van'da 4 büyüklüğünde deprem | Video

17.04.2023 | 08:59

VAN'ın Çaldıran ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Afet ve Acil Durum Yönetmenliği Başkanlığının (AFAD) , merkez üssünü Çaldıran ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.07'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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