Van'da 4 büyüklüğünde deprem | Video 17.04.2023 | 08:59 VAN'ın Çaldıran ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetmenliği Başkanlığının (AFAD) , merkez üssünü Çaldıran ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.07'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.