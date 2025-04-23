Video Yaşam Van'da 4 ev ve 1 iş yerine operasyon: Çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi | Video
Van'da 4 ev ve 1 iş yerine operasyon: Çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi | Video

Van'da 4 ev ve 1 iş yerine operasyon: Çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi | Video

23.04.2025 | 08:52

Van'da polis ekiplerinin 4 ikamet ve 1 iş yerine düzenledikleri operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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Van Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Nitelikli yağma suçu kapsamında 8 ayrı eylem gerçekleştiren şahıs/şahıslara yönelik 22 Nisan 2025 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen 4 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramada; 658 adet fişek, 89 adet av tüfeği kartuşu, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 8 adet şarjör, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 1 adet teleskopik jop, 1 adet boş senet ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

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