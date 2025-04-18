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Van'da mağazaya silahlı saldırı! 1 ölü, 3 yaralı | Video

Van'da mağazaya silahlı saldırı! 1 ölü, 3 yaralı | Video

18.04.2025 | 13:51

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir giyim mağazasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Ferit Melen Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Açılan ateş sonucu 4 kişi vuruldu. Yaralılardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
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