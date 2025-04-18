Van'da mağazaya silahlı saldırı! 1 ölü, 3 yaralı | Video
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir giyim mağazasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
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