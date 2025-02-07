Video Yaşam Varildeki ateşte ısınmaya çalışırken pantolonu tutuştu! O anlar kamerada | Video
Varildeki ateşte ısınmaya çalışırken pantolonu tutuştu! O anlar kamerada | Video

Varildeki ateşte ısınmaya çalışırken pantolonu tutuştu! O anlar kamerada | Video

07.02.2025 | 14:27

Adana'da bir fabrikanın bahçesindeki varilde yakılan ateşte ısınan H.B.'nin pantolonu tutuştu. Yardım istediği arkadaşlarının da yardımıyla pantolonunu çıkarıp yanmaktan kurtulan H.B. hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) meydana geldi. Bir fabrikada çalışan H.B. ısınmak için bahçedeki varilde yakılan ateşe arkasını döndüğü sırada pantolonu tutuştu. Bir süre sonra alevleri fark eden H.B., paniğe kapılıp çalışma arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının da yardımıyla HB. pantolonunu çıkardı. Alevler söndürülürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kalçası ve bacaklarında hafif yanıklar bulunan H.B. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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