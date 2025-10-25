Vatan Caddesi’nde oluşan çukur böyle görüntülendi 25.10.2025 | 09:47 İstanbul'da gece boyu etkili olan yağış nedeniyle Vatan Caddesi’nde çöken yol havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle saat 05.30 sıralarında yol çöktü. Cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluştu. Oluşan çukurun derinliği gün ağarınca ortaya çıktı.

Polis önlem aldı

Polis ekipleri başka bir kazaya neden olmaması için çökmenin meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri alırken, gün ağarmasıyla bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.