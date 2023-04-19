Vatandaş "Bu yola dikkat" diyerek uyarmıştı! Zemininde dengesizlik olan yolda kaza | Video
Arnavutköy’de iddiaya göre İSKİ’nin yaptığı çalışma sonrasında yolun zemininde oluşan dengesizlik giderilmedi. Video çekerek sorunu anlatan bir vatandaş, yolda ilerleyen sürücüleri kazalara karşı uyarırken aynı günün gecesi yaşanan kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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