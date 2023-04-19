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Vatandaş

Vatandaş "Bu yola dikkat" diyerek uyarmıştı! Zemininde dengesizlik olan yolda kaza | Video

19.04.2023 | 12:56

Arnavutköy’de iddiaya göre İSKİ’nin yaptığı çalışma sonrasında yolun zemininde oluşan dengesizlik giderilmedi. Video çekerek sorunu anlatan bir vatandaş, yolda ilerleyen sürücüleri kazalara karşı uyarırken aynı günün gecesi yaşanan kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Arnavutköy 30 Ağustos Caddesi'nde iddiaya göre İSKİ'nin yaptığı çalışma sonrasında yolun zemininde dengesizlik oluştu. Yolda oluşan zemin dengesizliğinin tehlike saçtığını iddia eden bir vatandaş ise geçtiğimiz hafta cep telefonu kamerası ile video çekerek yolda kaza olabileceği konusunda uyardı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşın video çektiği günün gecesinde sipariş için yolu kullanan bir kurye zemin dengesizliğini fark edemeyerek kaza yaptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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