Vedat Aşçı'dan Kaya Sabancı'ya dayak! Müşahade altına alındı | VİDEO HABER
72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, Bodrum Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradı. Olay akşam saatlerinde otelde bulunan Hakkasan Restoran'da yaşandı. Yaşadığı darp sonrası Kaya Sabancı, Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.
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