Yalova'da sahte kimlikle arsa satmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı | Video 09.04.2024 | 12:26 Yalova’da sahte kimlikle arsa satışı yapmaya çalışan 2 dolandırıcılık zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kimlikle Tapu Müdürlüğü'nde E.G'ye ait 424 metrekare arsanın satışı için randevu alan ve öncesinde de bankada sahte kimlikle hesap açmaya çalışan dolandırıcılık zanlısı O.K ve yanındaki işbirlikçisi kadın L.K. yakaladı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesinde gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.