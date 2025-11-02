Video Yaşam Yangında ayakları yanan kadın ile kedisine, komşuları yanık kremiyle müdahale etti | Video
Yangında ayakları yanan kadın ile kedisine, komşuları yanık kremiyle müdahale etti | Video

Yangında ayakları yanan kadın ile kedisine, komşuları yanık kremiyle müdahale etti | Video

02.11.2025 | 12:06

Antalya'da evlerinde mumdan çıkan yangında Büşra K. ile oğlu Aras'ın ayaklarında, Scottish Fold cinsi kedilerinin ise patilerinde yanıklar oluştu. Mahalleli, kaldırımda oturan Büşra K.'nin ayağına ve kedinin patilerine yanık kremi sürerek müdahale etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 639 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede 7 yaşlarındaki oğlu Aras ile yaşayan Büşra K., dün saat 22.00 sıralarında salonda mum yaktı. Mumlardan biri, kanepenin üzerine düştü. Kısa sürede alev alan kanepenin yandığını gören Büşra K., yangına müdahale etti. Ancak alevler, evin diğer noktalarına sıçradı. Panikleyip, oğlu Aras'ı da yanına alarak daireden çıkan Büşra K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büşra K. oğlunu karşı komşusuna bıraktı. Yakınlarda oturan Arapsuyu Muhtarı Fatmagül Şahin ve diğer komşuları hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler soğutma çalışması yaptığı sırada patilerinde yanıklar oluşan Scottish Fold cinsi kediyi de daireden çıkardı. Komşuları, yangını söndürmeye çalışırken yaralanan Büşra K. ile oğlu Aras'ın ayaklarındaki yanıklar ile kedinin patilerine yanık kremi sürdü.

Sağlık ekibi Büşra K.'yı sedyeye, oğlu Aras'ı da ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Büşra ve oğlu Aras, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kedi ise Büşra K.'nin bir arkadaşı tarafından kedi taşıma kafesine konularak veterinere götürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yangında ayakları yanan kadın ile kedisine, komşuları yanık kremiyle müdahale etti | Video 03:57
Yangında ayakları yanan kadın ile kedisine, komşuları yanık kremiyle müdahale etti | Video 02.11.2025 | 12:06
Arkadaşını boynundan bıçaklayan ortaokul öğrencisi adli kontrolle serbest bırakıldı | Video 03:05
Arkadaşını boynundan bıçaklayan ortaokul öğrencisi adli kontrolle serbest bırakıldı | Video 02.11.2025 | 10:13
Beyoğlu’nda evin yandığı kız isteme töreninde havai fişek atılan anlar kamerada: 2 kişi tutuklandı | Video 07:55
Beyoğlu'nda evin yandığı kız isteme töreninde havai fişek atılan anlar kamerada: 2 kişi tutuklandı | Video 02.11.2025 | 10:13
Kartal’da tahliye edilen bina önünde ekiplerin bekleyişi sürüyor | Video 02:37
Kartal'da tahliye edilen bina önünde ekiplerin bekleyişi sürüyor | Video 02.11.2025 | 09:47
Kamyonetin üst geçide sürttüğü anlar kamerada | Video 00:17
Kamyonetin üst geçide sürttüğü anlar kamerada | Video 02.11.2025 | 09:08
Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından zeminin tomografisi santim santim çekiliyor | Video 01:26
Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından zeminin tomografisi santim santim çekiliyor | Video 02.11.2025 | 09:08
Evini yakarak intihar etmeye kalkıştı | Video 00:58
Evini yakarak intihar etmeye kalkıştı | Video 02.11.2025 | 09:08
Üsküdar’da feribottan denize düşen kadın böyle kurtarıldı | Video 01:03
Üsküdar'da feribottan denize düşen kadın böyle kurtarıldı | Video 01.11.2025 | 16:43
Cipe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle pastaneye giren sürücü yaralandı | Video 00:43
Cipe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle pastaneye giren sürücü yaralandı | Video 01.11.2025 | 15:19
Usta oyuncu Engin Çağlar’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 00:25
Usta oyuncu Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01.11.2025 | 12:50
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 03:40
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 01.11.2025 | 12:07
Kocaeli’de feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı | Video 00:13
Kocaeli'de feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı | Video 01.11.2025 | 11:46
Metroda tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 01:36
Metroda tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 01.11.2025 | 11:05
31 ildeki FETÖ operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı | Video 00:39
31 ildeki FETÖ operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı | Video 01.11.2025 | 10:45
Adana’daki DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama | Video 01:39
Adana'daki DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama | Video 01.11.2025 | 10:08
Düğünde ilginç olay: Damada şaka yapıp takı yerine ’ayva’ hediye ettiler | Video 02:56
Düğünde ilginç olay: Damada şaka yapıp takı yerine 'ayva' hediye ettiler | Video 01.11.2025 | 09:47
‘Hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti | Video 00:48
‘Hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti | Video 01.11.2025 | 09:35
5 aracın üzerine devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 03:24
5 aracın üzerine devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 01.11.2025 | 09:21
İETT’de ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:04
İETT'de ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.10.2025 | 16:57
Körfez’deki cinayetin altından düğün tartışması çıktı | Video 01:12
Körfez'deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı | Video 31.10.2025 | 16:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY