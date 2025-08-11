Video Yaşam Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada | Video
11.08.2025 | 10:20

Bursa'nın Karaağaç köyünde, her yıl baharın gelişini müjdeleyen Yaren Leylek, bu kez doğanın başka bir dilini konuştu. Dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden saniyeler önce sergilediği sıra dışı davranışlar, köy halkının dikkatini çekti.

Uluabat Gölü'nün simgesi haline gelen Yaren, yıllardır balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konuk olmasıyla tanınıyor. Ancak bu kez, Yaren'in huzursuz tavırları ve yuvasında sürekli ses çıkarması, köy sakinlerini hayretler içinde bıraktı.

Adem Yılmaz, "Normalde sabahları sakin olurdu. Ama dün gece sürekli kanat çırptı, yuvasından ayrılmak istedi. Sanki bir şeyler olacakmış gibi davranıyordu" dedi. Yaren'in depremden saniyeler önce yuvasında ayağa kalkması ani ve huzursuz halleri güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anındaki sarsıntıya rağmen Yaren'in yuvasını terk etmeyişi ise takdir topladı.

DEPREM ÖNCESİ HAYVAN DAVRANIŞLARI MERAK KONUSU OLDU
Uzmanlar, hayvanların deprem öncesi yer altındaki titreşimleri ve gaz salınımlarını hissedebileceğini belirtiyor. Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe Karaca, "Leylek gibi kuşlar, manyetik alan değişimlerine ve yer altı hareketlerine karşı oldukça hassastır. Yaren'in davranışları, bu tür doğal uyarıların bir örneği olabilir" açıklamasında bulundu.

DOĞAYLA KURULAN BAĞ GÜÇLENİYOR
Yaren Leylek'in bu davranışı, sadece bilimsel değil, duygusal bir bağın da göstergesi oldu. Leylek köyü olarak nam salan Kırkağaç Mahallesi halkı, Yaren'in sessiz uyarısını dikkate alarak doğayla daha derin bir bağ kurma çağrısı yaptı. Köy muhtarı, "Yaren sadece bir kuş değil, bizim dostumuz. Onun sayesinde doğayı daha dikkatli dinlemeyi öğrendik" dedi.

