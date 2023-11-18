Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 15 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi | Video
Zeytinburnu'nda yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ilaçların piyasaya sürülüp haksız kazanç elde edildiği tespit edilen adrese polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 15 milyon lira olan 4 bin 284 kutu ilaç ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.
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