Yaşlı çift komşularının kabusu oldu: "Camımızı kırdılar, sürekli bağırıp, çağırıp küfür ediyorlar!" | Video
Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşlı bir çift, iddiaya göre arsalarını satmakla suçladıkları komşularının evine zarar verdi. Komşularını cep telefonu ile kaydeden aile, yaşlı çiftin camlarını kırıp gece geç saatlerde gürültü yaparak huzursuzluk çıkardığını öne sürdü.
