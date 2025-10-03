Video Yaşam Yaşlı çift komşularının kabusu oldu: "Camımızı kırdılar, sürekli bağırıp, çağırıp küfür ediyorlar!" | Video
Yaşlı çift komşularının kabusu oldu:

Yaşlı çift komşularının kabusu oldu: "Camımızı kırdılar, sürekli bağırıp, çağırıp küfür ediyorlar!" | Video

03.10.2025 | 12:39

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşlı bir çift, iddiaya göre arsalarını satmakla suçladıkları komşularının evine zarar verdi. Komşularını cep telefonu ile kaydeden aile, yaşlı çiftin camlarını kırıp gece geç saatlerde gürültü yaparak huzursuzluk çıkardığını öne sürdü.

Olay, Söğütlü ilçesi Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.İ.Ş. ve N.Ş. isimli yaşlı çift, kendi arsalarını satmakla suçladıkları komşuları M.B.'nin evine zarar verdi. Çiftin önce evin camlarını kırdığı, ardından da gece geç saatlerde bağırarak ve küfür ederek sokakta huzursuzluk çıkardığı öne sürüldü. Komşularından gördükleri zararı cep telefonu ile kayıt altına alan M.B., yaşadıkları tedirginliği görüntülere yansıttı. M.B. kaydettiği görüntülerde, "Komşumuz olan yaşlı çift bakıma muhtaç. Hastalar sanırım, halüsinasyonlar görüyorlar. Bizi arsalarını satmakla suçluyorlar. İlk önce gelip evimizin camını kırdılar, daha sonrasında aracımıza zarar verdiler. Sabaha kadar sürekli evden sesler geliyor. Gece saat fark etmeksizin dışarı çıkıp bağırıp, küfür ediyorlar. Bizi gece-gündüz uyutmuyorlar. Bu konuda yardım istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
