Video Yaşam Yaşlı kadın kaldırımda düşüp kafasını vurdu, vatandaş Buca Belediyesine isyan etti | Video
Yaşlı kadın kaldırımda düşüp kafasını vurdu, vatandaş Buca Belediyesine isyan etti | Video

Yaşlı kadın kaldırımda düşüp kafasını vurdu, vatandaş Buca Belediyesine isyan etti | Video

14.05.2025 | 15:40

İzmir'in Buca ilçesinde yoldaki bozuk kaldırımda yürürken ayağı takılan yaşlı bir kadın düşerek yere kafasını vurdu. Kadına yardım etmek için yanına giden vatandaşlar ise bozuk kaldırım ile ilgilenmediğini söylediği Buca Belediyesi'ne 'Hiç bir çalışmanız yok, böyle bir rezillik...' diyerek tepki gösterdi.

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Bugün öğle saatlerinde Buca Şirinyer'de yürüyen yaşlı bir kadın, bozuk olan kaldırımda ayağı takılarak yere düştü. Çevredeki vatandaşlar da kafasını yere vuran kadına yardım etmek yanına gitti. Bozuk kaldırımlardan dolayı insanların takılıp yere düştüğünü söyleyen vatandaş, cep telefonu kamerası ile kaldırımları görüntüledi.

"HİÇ BİR ÇALIŞMANIZ YOL"
Kaldırımları kayda alan vatandaş, bozuk yollardan dolayı Buca Belediyesine tepki gösterdi. Vatandaş, "Yaptığınız berbat kaldırımlardan dolayı yaşlı bir insan düştü ve kafasını vurdu. Lanet olsun hiç bir çalışmanız yok Buca Belediyesi olarak. Böyle bir rezillik; yazık..." dedi.

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