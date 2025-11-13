Yaya geçidinde 5 gün arayla yaşanan 2 feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 10:24 Amasya’da bir yaya geçidinin üzerinde 5 gün arayla yaşanan 2 feci kaza kamera yansıdı. ‘Öncelik yayanın’ yazılı pano bulunan yaya geçidinde 5 gün önceki kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Aynı yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarpmasıyla savrulan kadın ise hastanede tedavi altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Acar Caddesi üzerinde 5 gün önce yaşanan kazada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Savrulup ağır yaralanan 77 yaşındaki Cemal Gül yaşındaki kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı yaya geçidinin üzerinde 5 gün sonra yaşanan kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Sema Bağçuvan'a Halil İbrahim Kişioğlu'nun kullandığı 05 ABP 960 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan kadının yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan yayanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

'Öncelik yayanın' yazılı pano bulunan yaya geçidinin olduğu alandaki kazaları gören vatandaşlardan Abbas Kocur, Memidede mezarlığının altından geçen yolda yaşanan kazalara karşı yayaların ve sürücülerin daha dikkatli olmalarını istedi. Hasan Karaca da, "Bir hafta içinde ikinci kazayı yaşadık. Bir vatandaşımız öldü, diğeri yaralandı. Burada önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.