Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Glütensiz Nohutlu Karabuğday Pilavı, Meksika Soslu Fasulye Pilaki, Haydari 27.03.2024 | 09:06 BPA’sız ambalaj teknolojisi ve katkısız, koruyucusuz içeriğiyle Yayla Yemek Hazır Glütensiz Nohutlu Karabuğday Pilavı, ev yapımı tadında Yayla Domates Çorbası, Yayla Aç-Ye Meksika Soslu Fasulye Pilaki enfes bir öğün için hazırken, soframıza ferah bir dokunuş haydari ile geliyor! VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

•4 Yemek Kaşığı Süzme Yoğurt

•1 Tutam Dereotu

•1 Yemek Kaşığı Tereyağı

•1 Tatlı Kaşığı Tereyağı

•1 Çay Kaşığı Nane

•1 Çay Kaşığı Tuz

•1 Dilim Beyaz Peynir

•1 Diş Sarımsak

Yapılışı:

Beyaz peynir ve dereotu karışımını süzme yoğurda ekliyoruz. Tereyağında yaktığımız naneyi, ezdiğimiz sarımsağı ve tuzu ekleyerek karıştırıyoruz. Haydari hazır, afiyet olsun!

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