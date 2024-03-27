Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Glütensiz Nohutlu Karabuğday Pilavı, Meksika Soslu Fasulye Pilaki, Haydari
BPA’sız ambalaj teknolojisi ve katkısız, koruyucusuz içeriğiyle Yayla Yemek Hazır Glütensiz Nohutlu Karabuğday Pilavı, ev yapımı tadında Yayla Domates Çorbası, Yayla Aç-Ye Meksika Soslu Fasulye Pilaki enfes bir öğün için hazırken, soframıza ferah bir dokunuş haydari ile geliyor!
Malzemeler:
•4 Yemek Kaşığı Süzme Yoğurt
•1 Tutam Dereotu
•1 Yemek Kaşığı Tereyağı
•1 Tatlı Kaşığı Tereyağı
•1 Çay Kaşığı Nane
•1 Çay Kaşığı Tuz
•1 Dilim Beyaz Peynir
•1 Diş Sarımsak
Yapılışı:
Beyaz peynir ve dereotu karışımını süzme yoğurda ekliyoruz. Tereyağında yaktığımız naneyi, ezdiğimiz sarımsağı ve tuzu ekleyerek karıştırıyoruz. Haydari hazır, afiyet olsun!
https://www.yaylaagro.com/
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
01:08
Bayraktar TB3 ASELFLIR-500 ile uçtu 26.03.2024 | 23:28
01:20
İyilik Yolu’ndan Tanzanya’ya Ramazan yardımı 26.03.2024 | 23:09
01:57
02:17
00:30
05:42
02:41
Hatay’da feci kaza! Otomobille tır çarpıştı: 6 ölü var... | Video 26.03.2024 | 15:04
02:26
Liseli Özge köpeklerin saldırısında yaralandı | Video 26.03.2024 | 14:29
04:12
Başakşehir’de para transfer merkezinde soygun | Video 26.03.2024 | 13:50
04:12
02:28
Seyir halindeki LPG'li otomobil alev topuna döndü | Video 26.03.2024 | 13:03
00:28
Hakkari'de piyasa değeri 37 milyon TL olan külçe altın ele geçirildi | Video 26.03.2024 | 12:01
02:51
00:45
Elon Musk'ın Starlink uyduları Van Erciş semalarında göründü | Video 26.03.2024 | 11:27
00:23
19 yaşındaki genci öldüren tokat! 2 sanık hakkında flaş karar | Video 26.03.2024 | 11:20
00:29
00:43
Sinop’ta bungalov ev atölyesinde yangın | Video 26.03.2024 | 09:46
00:48
00:49
Konya’da korkunç kaza! 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 26.03.2024 | 08:57