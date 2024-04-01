Video Yaşam Yayla'dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Pirinçli Nohutlu Pırasa Yemeği, Siyezli Bulgur Pilavı, Fasulye Pilaki
Yayla'dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Pirinçli Nohutlu Pırasa Yemeği, Siyezli Bulgur Pilavı, Fasulye Pilaki

Yayla'dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Pirinçli Nohutlu Pırasa Yemeği, Siyezli Bulgur Pilavı, Fasulye Pilaki

01.04.2024 | 16:29

Anında yemeye hazır Yayla yayla çorbası; katkısız, koruyucusuz siyezli bulgur pilavı ve fasulye pilakiye Yayla Haşlanmış ve Yayla Klasik serisi ile hazırladığımız pirinçli nohutlu pırasa yemeği eşlik ediyor sofralar şenleniyor!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

•½ Çay Bardağı Yayla Gönen Baldo Pirinç

•1 Paket Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Nohut

•4 Dal Pırasa

•1 Adet Havuç

•Zeytinyağı

•1 Yemek Kaşığı Biber Salçası

•Yarım Limon Suyu

•Tuz

•2 Çay Bardağı Su

Yapılışı:

Kavurduğumuz salçaya pırasa ve havuçları ekliyoruz. Tuz ve suyu ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Yumuşayan sebzelere Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Nohutu ve önceden ısladığımız Yayla Gönen Baldo Pirinci ekliyoruz. 1 çay bardağı su ekleyerek kapağı kapalı bir şekilde 15 dakika daha kısık ateşte pişiriyoruz. Pirinçli nohutlu pırasa yemeği hazır, afiyet olsun!

https://www.yaylaagro.com

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