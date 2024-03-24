Yayla'dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Yeşil Mercimek, Meksika Fasulyesi

Yayla'dan Günün Menüsü; Türk ve dünya mutfağının enfes harmanı katkısız, koruyucusuz Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Yeşil Mercimek ve Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Meksika Fasulyesi ile sofralarınıza geliyor!