Yeni yılın ilk haftasında Uludağ’da pistler doldu | Video
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yeni yılın ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı. Uludağ’daki kayak pistleri tatilcilerle doldu.
Türkiye'de kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, 2025'in ilk Pazar gününde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığı sıfırın altına eksi 6 ila eksi 10 derece arasında seyrederken kar kalınlığı ise yer yer 68 santimetrelere ulaştı. Kar yağışı yerinin sisli havaya bırakırken hafta sonunu değerlendiren yerli ve yabancı turistler ise Uludağ'a akın etti. Kayak ve kızaklarıyla pistleri dolduran turistler, karın keyfini doyasıya yaşadı.
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