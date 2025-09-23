Video Yaşam Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video
Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video

Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video

23.09.2025 | 16:36

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanın dışında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, ilçeye bağlı Akdere ve Papatya köyleri arasındaki kırsal bölgede meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevredeki vatandaşlar da tedirgin bir şekilde çalışmaları izledi. Yangının büyümemesi için yoğun çaba harcayan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 01:56
Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 23.09.2025 | 16:36
4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücünün cezası belli oldu | Video 05:48
4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücünün cezası belli oldu | Video 23.09.2025 | 14:58
16 yaşındaki kızını Tiktok’ta dans ettirerek para kazanan baba tutuklandı | Video 00:11
16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirerek para kazanan baba tutuklandı | Video 23.09.2025 | 14:45
Ankara’daki geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 04:14
Ankara’daki geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 23.09.2025 | 14:25
Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video 00:40
Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video 23.09.2025 | 14:02
Camiyi kül eden yangının görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:52
Camiyi kül eden yangının görüntüsü ortaya çıktı | Video 23.09.2025 | 13:38
Isparta’da yokuş yukarı giden otomobillerin sırrı çözüldü | Video 09:56
Isparta'da yokuş yukarı giden otomobillerin sırrı çözüldü | Video 23.09.2025 | 13:15
Üsküdar’da kozmetik firması sahibi sokak ortasında öldürülmüştü! 4 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis talebi | Video 07:20
Üsküdar'da kozmetik firması sahibi sokak ortasında öldürülmüştü! 4 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis talebi | Video 23.09.2025 | 12:10
Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video 00:25
Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video 23.09.2025 | 12:01
Denizli’de sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada | Video 00:29
Denizli'de sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada | Video 23.09.2025 | 12:01
Beyoğlu’ndaki taksici cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:34
Beyoğlu'ndaki taksici cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 23.09.2025 | 11:40
Şişli’de kapkaç anı kamerada: Biri elini tuttu diğeri çantasını çaldı! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 00:29
Şişli’de kapkaç anı kamerada: Biri elini tuttu diğeri çantasını çaldı! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 23.09.2025 | 11:19
Alanya’da tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı | Video 01:32
Alanya’da tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı | Video 23.09.2025 | 10:22
2 iş yerini soydu, 3’üncüde suç üstü yakalandı! O anlar kamerada | Video 02:05
2 iş yerini soydu, 3'üncüde suç üstü yakalandı! O anlar kamerada | Video 23.09.2025 | 10:14
Kreşte çocuklara kötü muamele! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 01:02
Kreşte çocuklara kötü muamele! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 23.09.2025 | 10:05
Sultangazi’de İETT şoförüyle yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video 00:55
Sultangazi'de İETT şoförüyle yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video 23.09.2025 | 09:36
46 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı sokağa çıkınca yakalandı | Video 00:33
46 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı sokağa çıkınca yakalandı | Video 23.09.2025 | 09:36
Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 04:12
Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 23.09.2025 | 09:18
16 milyonluk soygun yaptılar, biri damda uyurken böyle yakalandı: 4 tutuklama | Video 03:19
16 milyonluk soygun yaptılar, biri damda uyurken böyle yakalandı: 4 tutuklama | Video 23.09.2025 | 09:18
SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy’de iki metrobüs çarpıştı | Video 00:50
SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı | Video 23.09.2025 | 08:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY