Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanın dışında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, ilçeye bağlı Akdere ve Papatya köyleri arasındaki kırsal bölgede meydana geldi.
Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 23.09.2025 | 16:36
