Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 23.09.2025 | 16:36 Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanın dışında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, ilçeye bağlı Akdere ve Papatya köyleri arasındaki kırsal bölgede meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevredeki vatandaşlar da tedirgin bir şekilde çalışmaları izledi. Yangının büyümemesi için yoğun çaba harcayan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.