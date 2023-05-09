YHT seferlere başladığı günden itibaren 28 bin 888 yolcu taşıdı | Video
Türkiye’nin mega projeleri arasında gösterilen Yüksek Hızlı Tren (YHT), Ankara-Sivas arasında 28 bin 888 yolcu taşıdı.
"BİR ZAMANLAR BU HAYALDİ"
Ankara'dan Sivas'a ailesiyle birlikte gezmeye gelen Orhan Zenginer, bir zamanlar Ankara ile Sivas arasının bu kadar kısa sürede gelinmesinin bir hayal olduğundan bahsederek, "Şimdi Ankara'dan geldik Yüksek Hızlı Trenle. Gerçekten mükemmel, bir zamanlar bu hayaldi. Sivas-Ankara arasını 2 saat 30 dakikada gelebilmek tamamen bir hayaldi. Önceden trenle 8 ila 9 saat sürüyordu, otobüsle de 5 ila 6 saatin altında gelemiyordun. Yapanlardan Allah razı olsun, Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Ben ilk gün acele edip elimi çabuk tuttum, ücretsiz olduğu için biraz zor oldu ama aldım. Bir haftada 28 bin yolcu büyük bir rakam, talep baya fazla. Ülkemiz bu tarz ulaşım araçlarına aç ve ulaşım çok önemli. Bu tarz yoğunluk olacağı belliydi ve bu bizi mutlu ediyor. Çünkü milletimiz Yüksek Hızlı Treni bekliyordu" dedi.
"SİVAS HATTININ AÇILDIĞINI DA DUYUNCA GELDİM"
Ankara'dan Sivas'a müzeleri gezmek için arkadaşlarıyla gelen Eda Nur Mumcu, Yüksek Hızlı Trenle sürekli yolculuk yaptığını ve Sivas hattının açıldığını duyunca direk geldiğini belirterek, "Ben Yüksek Hızlı Treni çok kullanıyorum. Eskişehir, Ankara hattını çok kullanıyordum, Sivas hattının açıldığını da duyunca Sivas'a da geldim. Ben Sivas'a müzeleri gezmek için geldim ve akşam da geri döneceğiz. Ben Divriği'ye de gitmek istiyordum ama merkezde baya yeni açılan müze varmış. Ben bileti ilk gün aldığım için sadece sitede sıkıntı yaşadım ama birkaç denemeden sonra alabildim" diye konuştu.
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