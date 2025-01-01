Yılbaşı kutlamalarındaki havai fişekler, evi alev topuna çevirdi | Video
Bursa'da yılbaşı kutlamaları esnasında sitenin ortasında atılan havai fişekler birçok kişiye korku dolu dakikalar yaşatırken, bir dairede yangına yol açtı. Daire alev alev yanarken, o anlar kameraya yansıdı.
Balkondaki eşyalarla birlikte balkon alev topuna döndü. Karşı dairelerdeki vatandaşlar yanan yeri işaret ederek uyarmaya çalıştı. Alevleri söndürmeye çalışan daire sakini ise, kutlama yapanlara isyan etti.
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