Video Yaşam Yılda sadece 15 gün açıyor... Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 lira | Video
Yılda sadece 15 gün açıyor... Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 lira | Video

Yılda sadece 15 gün açıyor... Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 lira | Video

12.04.2023 | 13:00

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde baharın müjdecisi ters laleler çiçek açtı. Çiçek açan ters laleler kartpostallık görüntüler oluştururken, bu çiçekleri koparmanın cezası ise 244 bin 315 lira olarak açıklandı.

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yüksek rakımlı dağlarını süsleyen ve halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak nitelendirilen ters laleler, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çiçek açtı. Lale türlerinden farklı olarak bir kök üzerinde uzayan başakta avize gibi yere doğru 4-6 çiçek verdiği için ters lale ismini alan "ağlayan gelin", Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişiyor. Yılda 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 244 bin 315 lira idari para cezası kesiliyor.

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