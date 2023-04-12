Yılda sadece 15 gün açıyor... Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 lira | Video
Elazığ’ın Arıcak ilçesinde baharın müjdecisi ters laleler çiçek açtı. Çiçek açan ters laleler kartpostallık görüntüler oluştururken, bu çiçekleri koparmanın cezası ise 244 bin 315 lira olarak açıklandı.
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