Yoğun bakım pişmanlar ile dolu!

Kocaeli’nde, 28 haftalık hamileyken, Delta Varyantına yakalanan ve hastanede tedavisi hala sürmekte olan Merve Pala, aşı olmadığı nedeniyle yaşadığı pişmanlığı anlattı. Pala “Şu anki aklım olsaydı. Kesinlikle aşı olurdum” dedi ve “Başta hamile anneler olmak üzere herkesi aşısını olsun” çağırısında bulundu.