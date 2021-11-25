Video Yaşam Yoğun bakım pişmanlar ile dolu!
Yoğun bakım pişmanlar ile dolu!

Yoğun bakım pişmanlar ile dolu!

25.11.2021 | 17:17

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OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli’nde, 28 haftalık hamileyken, Delta Varyantına yakalanan ve hastanede tedavisi hala sürmekte olan Merve Pala, aşı olmadığı nedeniyle yaşadığı pişmanlığı anlattı. Pala “Şu anki aklım olsaydı. Kesinlikle aşı olurdum”  dedi ve “Başta hamile anneler olmak üzere herkesi aşısını olsun” çağırısında bulundu.

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