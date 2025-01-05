Yol verme kavgasında sırtından bıçaklayıp öldürdü | Video
Pendik'te "yol verme" meselesi nedeniyle bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında kavga çıktı. Motosiklet sürücüsünün kardeşi, otomobil sürücüsünü sırtından bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayı gören çevre esnafı Eyüp Mecerek, "Adamın engelli bir çocuğu vardı. Arabada gezdiriyordu. Sonra dışarıda kavga çıktı. Bağırma sesleri duydum. Adama kaskla vurmuş yanında karısı da vardı. Demir aldı kovaladı sonra dışarıdan bağırma sesleri geldi. Ben koştum baktım. Adam arabaya biniyorken arkadan ensesine bıçakla vurdu. Adam ensesini tuttu 'beni hastaneye yetiştirin' dedi" şeklinde konuştu.
Öte yandan, yaşanan kavga ve Turan Yılmaz'ın bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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