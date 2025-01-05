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Yol verme kavgasında sırtından bıçaklayıp öldürdü | Video

Yol verme kavgasında sırtından bıçaklayıp öldürdü | Video

05.01.2025 | 10:01

Pendik'te "yol verme" meselesi nedeniyle bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında kavga çıktı. Motosiklet sürücüsünün kardeşi, otomobil sürücüsünü sırtından bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Pendik'te saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yanında eşi ve engelli oğlu bulunan Turan Yılmaz, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklet sürücüsü ile yol verme tartışması yaşadı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü Yılmaz aracından aldığı sopa ile karşısındakine saldırmaya çalışırken motosiklet sürücüsü de yumruklarla karşılık verdi. Mahallelinin araya girmesiyle kavga sonlanırken taraflar tekrar birbirine girdi. Kavgaya sonradan dahil olan ve motosiklet sürücüsünün kardeşi olduğu iddia edilen bir şahıs, elindeki bıçağı Turan Yılmaz'ın sırtına sapladı ardından kaçtı. Turan Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri firari şahısları kıskıvrak yakaladı.

Olayı gören çevre esnafı Eyüp Mecerek, "Adamın engelli bir çocuğu vardı. Arabada gezdiriyordu. Sonra dışarıda kavga çıktı. Bağırma sesleri duydum. Adama kaskla vurmuş yanında karısı da vardı. Demir aldı kovaladı sonra dışarıdan bağırma sesleri geldi. Ben koştum baktım. Adam arabaya biniyorken arkadan ensesine bıçakla vurdu. Adam ensesini tuttu 'beni hastaneye yetiştirin' dedi" şeklinde konuştu.
Öte yandan, yaşanan kavga ve Turan Yılmaz'ın bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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