Yola sızan suyu görüp frene bastı...Takla atan ATV 30 metre sürüklendi | Video

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün yolda su birikintisini görünce frene bastığı ATV, takla atarak sürüklendi. ATV sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ATV’de yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yolda yaklaşık 30-40 metre sürüklenen ATV'nin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ATV'de yolcu olarak bulunan arkadaşı Metin Fatih Kavukoğlu yaralandı. Yardımına çevredeki esnafların ve turistlerin koştuğu yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
YOLDAKİ SU KAZA YAPTIRDI
Otelde birlikte çalıştığı arkadaşıyla ATV kiralayarak gezmeye çıktıklarını belirten Ali Serhanoğlu, "Buraya gelinceye kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Burada refüjden yola sızan ve yolda toplanan suyu fark ettiğimde frene bastım. Birden araç zikzak çizip devrildi ve sürüklendi" dedi.
Olay yerine gelen Jandarma Trafik ekipleri, yapmış oldukları incelemelerde sistemde ATV'yi kiraladığı görülen kişi ile ATV'yi kullanan kişinin aynı kişi olmadığını belirlerken, kiralama şirketi hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.