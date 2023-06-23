Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 9 yaralı | Video 23.06.2023 | 09:44 ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı.Kaza bu sabah İstanbul-Samsun D-100 karayolu Osmancık ilçesi Damatoğlu Çiftliği Gökbel rampasında mevkisinde meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul yönünden Samsun'a giden Erdoğan Türker yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde aynı istikamette giden Ali Eski yönetimindeki tuğla yüklü kamyona arkadan çarptı.Çevredekilerin İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada otobüste bulunan Abdulaziz Demir (12) hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü Erdoğan Türker, yolcular Hüseyin Balak, Furkan Çataloğlu, Ege Uygun, Evrim Uygun, Yasin İnan, Aziz Demir, Erkan Ünal, ve Hatun Kozak, yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmancık ilçe Devlet Hastanesi?ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan Furkan Çataloğlu ile Aziz Demir yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.