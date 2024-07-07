Yolu kapatıp halay çeken konvoylar, sürücüleri çileden çıkardı | Video
Bursa'da 2 ayrı düğün konvoyu yol keserek halay çekti. Sürücülerin çileden çıktığı anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Bir diğer düğün konvoyu da Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde lüks otomobiller ile yol kesti. 3 şeritli yol ise konvoy yüzünden bir süreliğine tek şeritten ilerledi. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
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