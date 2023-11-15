Yüksekova’da sonbahar güzelliği, görenleri mest etti | Video

Yüksekova ilçesinde 'gezgin öğretmen' olarak tanınan Ümit Bartın, Yüksekova-Şemdinli arasındaki bölgenin sonbaharın güzelliğini fotoğrafladı. Bölgenin güzelliklerini fotoğrafladığını belirten Ümit Bartın, "Bu hafta Yüksekova-Şemdinli ilçeleri arasındaki bölgeye doğru gezi yaptık. Harmanlı ve Öveç köylerinde karşılaştığım muazzam güzellikte sonbaharın rengârenk hali beni benden aldı. Ağaçların yavaş yavaş renk değiştirmeye ve doğanın hayranlık uyandıran görüntü görenleri adeta büyülüyor. Yeşilden sarıya, turuncudan kırmızıya uzanan tonlar, adeta sanat eseri haline gelmiş. Bu eşsiz güzelliğin bu topraklarda, bu bölgede olduğuna şahit olmak çok güzel bir duygu" dedi.