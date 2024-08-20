Video Yaşam 'Yürüyen Adam' Selami Salman evinde ölü bulundu!
'Yürüyen Adam' Selami Salman evinde ölü bulundu!

'Yürüyen Adam' Selami Salman evinde ölü bulundu!

20.08.2024 | 08:43

D100 Karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman Pendik'teki yaşadığı evde ölü bulundu. Ekipler tarafından evde ölü bulunan Selami Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Olay, İstanbul Pendik ilçesi, Kavakpınar Mahallesi, Terzi Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı Selami Salman, sosyal medyada ve basında yer almıştı. Yolu kullanan çoğu kişinin her gün gördüğü Selami Salman Pendik'te yaklaşık iki gündür kayıptı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Selami Salman yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selami Salman'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Selami Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
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