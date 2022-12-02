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OTOMATİK OYNAT
00:45
İstanbul merkezli 15 ilde operasyon: 39 gözaltı | Video 02.12.2022 | 14:35
02:55
02:27
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Otomobili ile kamyonet arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video 02.12.2022 | 14:35
00:51
Fabrikanın bahçesinde işçinin koluna yorgun mermi isabet etti | Video 02.12.2022 | 14:24
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Cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu | Video 02.12.2022 | 14:03
01:20
Son Dakika: Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem! | Video 02.12.2022 | 13:57
03:34
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 17'ye düştü | Video 02.12.2022 | 13:42
08:51
03:16
Cenazede kurşun yağdırdı, benzin istasyonunda öldüresiye darp edildi | Video 02.12.2022 | 12:28
00:35
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Uyuşturucu taciriyle polis arasında filmleri aratmayan kovalamaca | Video 02.12.2022 | 12:28
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Galata köprüsü üzerinde İETT otobüsü kaza yaptı: 3 yaralı | Video 02.12.2022 | 11:34
02:52
Sivas’ta korkutan yangın! Bir kişi yanmaktan son anda kurtarıldı | Video 02.12.2022 | 11:45
00:57
Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı | Video 02.12.2022 | 11:33
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Şanlıurfa'da JASAT’tan dolandırıcılara operasyon: 2 tutuklu | Video 02.12.2022 | 11:26
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Antalya’da akıl almaz kaza: 1 ölü | Video 02.12.2022 | 11:26
KOCAELİ'de, içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 17'e düştü.