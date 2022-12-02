Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 17'ye düştü | Video

KOCAELİ'de, içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 17'e düştü.

Başiskele'de bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesindeki verilere göre, barajdaki su seviyesi, 8 milyon 530 bin metreküp ile yüzde 17'e düştü. Barajda su seviyesinin azalması nedeniyle sisteme Sapanca Gölü'nden takviye yapılıyor.