Video Yaşam Zehir tacirlerine operasyon: İçlerinde elebaşının olduğu 39 kişiye gözaltı | Video
Zehir tacirlerine operasyon: İçlerinde elebaşının olduğu 39 kişiye gözaltı | Video

Zehir tacirlerine operasyon: İçlerinde elebaşının olduğu 39 kişiye gözaltı | Video

12.03.2024 | 10:39

İstanbul’da “Mahzen-10” operasyonları çerçevesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda ele başı Murat Özünlü’nün de bulunduğu 39 şüpheli yakalandı.

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Operasyonla ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-10' operasyonlarında elebaşı 'Murat Özünlü' olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 63 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 kg metamfetamin, 13 kg skunk, çok miktarda uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda bonzai ve kubar esrara el konuldu" ifadelerine yer verdi.

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