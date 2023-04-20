Video Yaşam Zehra'nın cansız bedenine ulaşıldı | Video
Zehra'nın cansız bedenine ulaşıldı | Video

Zehra'nın cansız bedenine ulaşıldı | Video

20.04.2023 | 16:26

Aksaray'da dün saat 17.00 sıralarında 2 kardeşiyle oynarken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen ve akıntıda kaybolan Zehra Özbek'in, bugün saat 15.00 sıralarında, düştüğü noktanın yaklaşık 25 kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Zehra'nın cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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