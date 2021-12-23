Zonguldak'ta tır şoförlerinin ve ekiplerin eksi 2 derecede zorlu kar mücadelesi | Video

Zonguldak'ta devam eden yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Zonguldak Ankara karayolunda yoğun kar yağışında sürücüler zor anlar yaşadı.

Zonguldak'ta devam eden yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Zonguldak Ankara karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmedi. Yolun kenarında uzun kuyruk oluşturan tır şoförleri yolun açılmasını beklerken trafik ekipleri kendilerine eşlik etti.Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun uzun araçların geçişine kapandığını ifade eden Yunus Burak Tekik "Hatay'dan geliyorum. Zonguldak merkeze gitmeye çalışıyorum. Dünden beri yollardayız. Yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler bizi durdurdu. Uzun araçların geçişine izin yok. Dünden beri kar nöbetindeyiz. Burada yol kenarlarında bekliyoruz. Limanımız geniş ama bizi içeri almıyorlar" şeklinde konuştu.2gündür yollarda olduğunu ifade eden tır şoförü Kadir Ünal "Adana'dan geliyorum. 2007 yılından beri arabacılık yapıyorum. Şu anda Zonguldak'ta kar yağdığı için yol durumlarını görüyorsunuz. Yukarı kesimler kapalı olduğu için trafik polisleri bizi göndermiyor. Karayolları çalışma yapıyormuş. Şu anda beklemekteyiz. Akşam soğuklar -5'e kadar düşüyor. Bizim ömrümüz de arabada geçiyor. Artık kış mevsimi. Karda kışta alışkınız. Arabamız da otel gibi. Sıkıntı yok, yatıyoruz. Yol kapandı mı keyfimize bakıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ekmek kazanması zor iş. Adana'dan gelip Zonguldak'ta yol da kalmak da varmış."Sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli seyir etti. Ekipler yollara tuzlama ve kar küreme işlemi yaptı.Öte yandan kavşaktan dönerken kara saplanan tır trafiği felç etti. Zonguldak -Ankara karayolu Himmetoğlu Köyü kavşağından dönemeye çalışan tır kavşakta kara saplanınca yol kapandı. Yolun kapanmasıyla karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol araç trafiğine yeniden açıldı.