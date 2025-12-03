Esenler Erokspor 2-5 M. F. Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)
03.12.2025 | 20:24
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanda Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup etti ve üst tura yükseldi. İşte maçın özeti..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:59
Esenler Erokspor 2-5 M. F. Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) 03.12.2025 | 20:24
05:19
İkas Eyüpspor 6-1 Astor Enerji Çankaya SK (MAÇ SONUCU-ÖZET) 03.12.2025 | 20:24
00:59
GOL | Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 Göztepe 03.12.2025 | 20:24
05:14
Karacabey Belediye Spor 1-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 03.12.2025 | 18:17
01:02
GOL | Esenler Erokspor 1-3 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:11
00:45
GOL | Esenler Erokspor 0-2 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:10
00:56
GOL | Esenler Erokspor 0-1 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:10
01:01
GOL | Esenler Erokspor 2-5 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:07
00:59
GOL | Esenler Erokspor 2-4 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:07
00:58
GOL | Esenler Erokspor 1-4 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:06
01:03
GOL | Esenler Erokspor 0-3 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:05
00:43
GOL | İkas Eyüpspor 6-1 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:01
01:11
GOL | İkas Eyüpspor 5-1 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:01
01:22
GOL | İkas Eyüpspor 4-1 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:01
00:58
GOL | İkas Eyüpspor 3-0 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:00
00:46
GOL | İkas Eyüpspor 3-1 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:00
00:20
GOL | İkas Eyüpspor 2-0 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:00
00:39
GOL | İkas Eyüpspor 1-0 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 15:59
00:54
GOL | Karacabey Belediye Spor 0-1 Kocaelispor 03.12.2025 | 15:06
00:10
GOL | Karacabey Belediye Spor 0-2 Kocaelispor 03.12.2025 | 15:06