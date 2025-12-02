GOL | Keçiörengücü 1-0 Kayserispor
02.12.2025 | 18:06
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Keçiörengücü, 112. dakikada Hüseyin Bulut’un attığı golle Kayserispor karşısında skoru 1-0’a getirdi.
