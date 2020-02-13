Video Türkiye Kupası İşte Sivasspor - Antalyaspor maçı öncesi son durum

İşte Sivasspor - Antalyaspor maçı öncesi son durum

İşte Sivasspor - Antalyaspor maçı öncesi son durum
13.02.2020 | 14:15

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final biletleri sahiplerini bulmaya başladı. 158 takımın katılımı ile başlayan Türkiye Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdıracak ekipler bugün belli olacak. Çeyrek final rövanş karşılaşmalarının sonuncusu ise Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Antalya'da oynanan ve 0-0 sona eren çeyrek final ilk maçının rövanşı bugün saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Mustafa Mandev son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

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